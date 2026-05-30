Forbidden fruit 4 replica puntata 30 maggio in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Sabato 30 maggio è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. Halit, tornato ricco, acquista una villa di lusso e propone a Yildiz di risposarlo. La donna rifiuta per mantenere la propria indipendenza, ma successivamente si lascia convincere da Kerim durante una cena. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.