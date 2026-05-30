Forbidden fruit 4 replica puntata 30 maggio in streaming | Video Mediaset
Sabato 30 maggio è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. Halit, tornato ricco, acquista una villa di lusso e propone a Yildiz di risposarlo. La donna rifiuta per mantenere la propria indipendenza, ma successivamente si lascia convincere da Kerim durante una cena. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 30 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Halit, tornato ricco, acquista una lussuosa villa e chiede a Yildiz di risposarlo, ma lei rifiuta per tutelare la propria indipendenza, cedendo poi alle lusinghe di Kerim durante una cena. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 1 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Forbidden Fruit, Ultima Puntata: Ender Ha Un Ictus!
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