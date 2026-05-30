Flavio Cobolli ha dichiarato che l’atmosfera nello spogliatoio è cambiata, con molti che ora sognano. Sul campo, Cobolli ha vinto tutti e nove i set disputati finora al Roland Garros 2026, battendo tre avversari, tra cui Learner Tien. La sua serie di successi include anche vittorie contro Andrea Pellegrino e Wu Yibing.

Nove set vinti, zero persi. Un ruolino di marcia sin qui semplicemente perfetto quello di Flavio Cobolli al Roland Garros 2026, con tre successi convincenti collezionati contro Andrea Pellegrino, Wu Yibing e soprattutto Learner Tien. Il tennista romano ha raggiunto così gli ottavi di finale all’Open di Francia e partirà con i favori del pronostico anche al prossimo turno contro la rivelazione statunitense Zachary Svajda, capace di sconfiggere quest’oggi il quotato argentino Francisco Cerundolo in cinque set. “ Sono molto contento della mia prestazione, è la mia prima vittoria sul campo centrale in uno Slam e significa molto per me. Ora è il momento di recuperare un po’ e di pensare già alla prossima partita, che è molto importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli ammette: “Adesso c’è un’aria diversa in spogliatoio, qui sognano in tanti”

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