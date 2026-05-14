Ravenna impresa in dieci | Fischnaller travolge il Cittadella

Nel match tra Ravenna e Cittadella, Fischnaller ha segnato un gol decisivo che ha permesso alla squadra di superare gli avversari e passare il turno. La partita si è conclusa con un pareggio che è risultato sufficiente per il Ravenna, grazie al vantaggio accumulato nelle precedenti sfide. La difesa del Cittadella ha subito il colpo di Fischnaller, che ha trovato lo spazio per scardinare il reparto difensivo e portare avanti la propria squadra.

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? Punti chiave Come ha fatto Fischnaller a scardinare la difesa del Cittadella?. Perché il pareggio è bastato al Ravenna per passare il turno?. Chi dovrà sostituire Mandorlini dopo l'espulsione nel recupero?. Quando si saprà chi affronterà il Ravenna nei quarti di finale?.? In Breve Vita segna per il Cittadella al 37esimo minuto sfruttando una respinta di Poluzzi.. Mandorlini M. riceve la seconda ammonizione all'85esimo minuto costringendo il Ravenna in dieci.. Il vantaggio della testa di serie premia il Ravenna come migliore terza classificata.. Il sorteggio per i quarti di finale si terrà giovedì alle ore 12.. Il Ravenna supera il Cittadella con un pareggio per 1-1 allo stadio Benelli, garantendosi l’accesso ai quarti di finale dei playoff di Serie C grazie alla posizione di testa di serie.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Fischnaller Si è preso il Ravenna, come Schwoch Fischnaller è un uragano: il Ravenna espugna Gubbio con una doppiettaLa firma sul match è una sola: quella di Manuel Fischnaller, autore di una doppietta che regala tre punti d'oro ai giallorossi Un Ravenna cinico,... Argomenti più discussi: Focus imprese: a Ravenna frenano le chiusure, intanto crescono di quasi 120 unità quelle a guida under 35; SVOLTA A RIMINI LA CONVENTION NAZIONALE 2026 DI CONFARTIGIANATO IMPRESE; Primo trimestre 2026 in crescita per le aziende: frenano le chiusure; Imprese sempre più vecchie. Il 37% dei titolari è over 60: I giovani spaventati dal futuro.