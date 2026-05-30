Il pubblico ministero ha chiesto tre condanne per un gruppo che avrebbe truffato quattro anziani. La tecnica utilizzata prevedeva l’uso di falsi carabinieri o avvocati, che si presentavano come ufficiali o legali incaricati di aiutare i familiari degli anziani coinvolti in problemi legali. Gli imputati avrebbero approfittato della vulnerabilità delle vittime, cercando di spillare loro denaro con questa modalità.

La tecnica dei tre malvi venti era quella ormai nota del finto militare o avvocato, abili a spillare denaro ai malcapitati allo scopo di aiutare familiari finiti in presunti guai con la legge. Ma la banda è finita nella rete dei veri uomini dell’Arma e, ieri al processo nei confronti degli imputati, sono arrivate le richieste di condanna del pm Ciro Alberto Savino. Per i due uomini, il pubblibo ministero ha chiesto due anni e se mesi, mentre per la donna un anno e sei mesi. Non solo. Per due uomini il pm ha chiesto il pagamento di multe dai 5 ai 4mila euro; mentre per la donna una sanzione da tremila euro. Nel corso di una delle udienze, davanti al giudice Rosalba Cornacchia, è stato sentito uno dei testimoni del pubblico ministero, un’anziana vittima di un tentativo di truffa che però non è andato a buon fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finti carabinieri e avvocati. Il pm chiede tre condanne: "Truffarono quattro anziani"

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