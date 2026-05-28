Uomini e Donne i parterre abbandonano la puntata | protesta in studio nel finale di stagione

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la puntata del 28 maggio di Uomini e Donne, il finale di stagione è stato caratterizzato da una protesta degli uomini e delle donne presenti in studio, che hanno abbandonato il parterre. La discussione tra Marco e Cinzia si è intensificata, portando alla reazione collettiva di alcuni partecipanti. La situazione ha portato alla fuoriuscita di diversi presenti dallo studio, interrompendo la trasmissione.

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Il finale di stagione di Uomini e Donne si tinge di polemica. Nella puntata del 28 maggio, lo scontro tra Marco e Cinzia ha coinvolto l'intero studio. Le risposte della dama hanno spinto l'intero parterre a una reazione collettiva mai vista prima: dame e cavalieri si sono alzati e hanno lasciato lo studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Colpo di scena a Uomini e Donne: il parterre abbandona lo studio a causa di Cinzia

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