Filosa in un anno Stellantis ha avviato un profondo reset

In un anno Stellantis ha avviato un profondo reset. Antonio Filosa, in un post su LinkedIn, ha celebrato il primo anniversario come amministratore delegato, sottolineando che l’azienda rappresenta il luogo in cui ha trascorso la maggior parte della carriera, crescendo e sviluppandosi. La parola chiave scelta è “insieme”, usata per descrivere il percorso intrapreso e il senso di collaborazione. Non sono stati forniti dettagli su cambiamenti specifici o risultati raggiunti.

(Adnkronos) – E' "insieme" la parola chiave con cui Antonio Filosa, in un lungo post su Linkedin celebra il suo primo anno dalla nomina ad Amministratore delegato di Stellantis, "l'azienda in cui ho passato la maggior parte della mia carriera, in cui sono cresciuto e mi sono sviluppato". "Insieme" – sottolinea – negli ultimi 12. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filosa (Stellantis): «Lo stabilimento di Cassino ha un futuro. Non chiuderemo in Italia e in Europa»L’amministratore delegato di Stellantis ha dichiarato che lo stabilimento di Cassino continuerà a operare e non sarà chiuso in Italia né in Europa.

**Stellantis: Filosa, risultati Usa confermano efficacia nostra strategia**I risultati di vendita nel Nord America sono stati annunciati ieri e mostrano che la strategia adottata sta portando i suoi frutti.

Temi più discussi: Stellantis presenta un piano strategico da 60 miliardi di euro al fine di accelerare la crescita e il profitto; Stellantis, piano Filosa: fabbriche italiane confermate e strategie per il futuro | Quattroruote.it; Stellantis, Filosa cambia rotta: 60 miliardi per rifare il gruppo. Ora la priorità passa a Jeep, Ram, Peugeot e Fiat; Stellantis, il piano di Filosa parla americano: all-in sugli Usa, l'Europa si rimpicciolisce e l'Italia è ai margini.

Filosa, in un anno Stellantis ha avviato un profondo resetE' insieme la parola chiave con cui Antonio Filosa, in un lungo post su Linkedin celebra il suo primo anno dalla nomina ad Amministratore delegato di Stellantis, l'azienda in cui ho passato la magg ... adnkronos.com

Stellantis and Dongfeng Announce their Intention to Form a European Joint Venture (to build Dongfeng cars in France) reddit

Filosa traccia la stradaIl piano strategico Stellantis è stato presentato dal Ceo Filosa in Michigan, USA, non a caso. La centralità dei brand americani, RAM e Jeep, si accompagna all’importanza dei volumi di Peugeot e FIAT. corrieredellosport.it

#Giugno si apre come un sipario che svela una scenografia nuova, chiudendo il primo semestre dell’anno con una sensazione tattile, quasi materica: un’atmosfera che cambia improvvisamente consistenza… #OROSCOPO DI GIUGNO 2026 x.com