Festival della Tv Gerry Scotti | Io e Stefano De Martino siamo d’accordo che i nostri programmi debbano finire alle 21.30

Da 361magazine.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gerry Scotti ha aperto il Festival della Tv a Dogliani, ricevendo il Premio Fiat alla carriera. Durante l’evento, ha affermato che lui e Stefano De Martino concordano sul fatto che i loro programmi debbano terminare alle 21.30. La manifestazione si svolge con la partecipazione di vari volti dello spettacolo e si concentra sulla celebrazione della televisione. Scotti ha saluto il pubblico e ha ricevuto il riconoscimento durante la serata.

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Gerry Scotti inaugura il palco del Festival della Tv a Dogliani e riceve il Premio Fiat alla carriera.  Da qui lancia l’idea di una “Pax di Dogliani” con Stefano De Martino: accordo simbolico per chiudere l’access alle 21.30 e restituire ordine ai palinsesti. Lo conferma nell’intervista ad Alessandra Comazzi. “Io e Stefano De Martino siamo d’accordo che i nostri programmi debbano finire alle 21.30”, dichiara il conduttore. I numeri che difendono la tv generalista Sul palco della kermesse di Dogliani, organizzata dal 29 al 31 maggio, Scotti parte dai dati: con La Ruota della Fortuna e De Martino con Affari Tuoi “ci sono sere in cui facciamo insieme 12 milioni di telespettatori tra le 20. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Gerry Scotti e Stefano De Martino daccordo: basta programmi fino alla 22

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