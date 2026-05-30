L’Olimpia Milano ha vinto la prima partita di semifinale dei playoff sul campo della Germani Brescia, imponendosi al PalaLeonessa. La squadra ospite ha dominato il primo quarto, mentre la Germani ha mostrato segnali di fatica nel corso della partita e si è spenta nelle fasi finali. La sfida si è conclusa con il successo della compagine milanese, che ha ottenuto un vantaggio nella serie.

Il primo atto è biancorosso, l’Olimpia Milano sbanca il PalaLeonessa nella prima gara di semifinale dei playoff. Dopo una partenza lanciata di Brescia, l’Armani affila le armi in difesa, passa dal -10 (26-16) anche al +26 (58-84) nello spazio di 25 minuti e conquista il match per 72-88 alzando pure il piede dall’acceleratore a risultato acquisito. Un Leandro Bolmaro dominante a tutto campo, tra attacco e difesa, è la vera carta vincente per coach Poeta. L’argentino ne segna 20 con 711 da 2 e 7 rimbalzi, ma sulle statistiche non figurano tutte le volte che ha fatto letteralmente “muro“ agli assalti degli esterni bresciani, mentre Brooks e Ricci dall’arco dei tre punti sono sentenze (59 in coppia da 3, 16 punti per l’americano e 11 per l’azzurro). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fattore campo all’Olimpia. Dominio al PalaLeonessa. La Germani dura un quarto e si spegne alla distanza

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