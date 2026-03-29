Nel match disputato al PalaLeonessa, la Germani Brescia ha subito una sconfitta contro Reggio Emilia, che è arrivata negli ultimi minuti di gioco. La squadra di casa ha combattuto per tutta la partita, mantenendo il passo fino alla fase conclusiva, quando gli avversari hanno capitalizzato alcune occasioni decisive, portando a termine la rimonta e conquistando la vittoria.

Una sconfitta che lascia scorie, più per come è maturata che per il risultato in sé. La Germani Brescia lotta, reagisce e resta agganciata alla gara per lunghi tratti, ma deve arrendersi nel finale alla maggiore lucidità della UNA Hotels Reggio Emilia, capace di colpire nei momenti chiave e di espugnare il PalaLeonessa A2A. L’avvio è subito acceso e porta la firma dell’ex di turno, Amedeo Della Valle, che rompe l’equilibrio con una conclusione pesante. Brescia prova a costruire gioco interno sfruttando Miro Bilan, ben servito da Nemanja Ivanovic, ma dall’altra parte Reggio Emilia mostra immediatamente ritmo e fluidità. La transizione guidata da Brandon Caupain accende Michele Woldetensae e Kwan Cheatham Brown, mentre sotto canestro la fisicità degli ospiti garantisce seconde opportunità preziose. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Germani, occasione sprecata al PalaLeonessa: Reggio Emilia passa nel finale

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