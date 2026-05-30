Dal 3 al 5 giugno 2026, Alya Smith arriva a Mardin e si scontra immediatamente con gli Albora. La protagonista della nuova serie turca affronta una serie di scontri e tensioni fin dal suo ingresso nella città. La narrazione si concentra sulle prime interazioni di Alya con i membri della famiglia Albora, segnando l'inizio di una serie di eventi che coinvolgono conflitti e tensioni. La trama si sviluppa attraverso incontri e scontri diretti tra i personaggi principali.

© US Mediaset L’arrivo a Mardin di Alya Smith, la protagonista della nuova dizi Far Away, sarà carico di momenti di alta tensione. Appena mette piede nella cittadina, dove si è recata per seppellire il marito Boran, la donna si scontra subito con gli Albora, i parenti dell’uomo che non ha mai conosciuto poiché viveva con lui in Canada. Non a caso, Alya comincia a temere per la sua incolumità quando la suocera Sadakat le impedisce di portare via, dopo pochi giorni, il figlio Deniz e le annuncia che d’ora in avanti starà con loro e dovrà abituarsi a vivere senza di lei. Una condizione che la Smith non è disposta ad accettare. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Far Away, anticipazioni dal 3 al 5 giugno 2026: Alya arriva a Mardin e si scontra subito con gli Albora

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FAR AWAY nuova serie turca trame dal 3 al 5 giugno su canale 5!

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