Durante la regata Tre Golfi a Sorrento, l’Italia ha ottenuto due vittorie con le imbarcazioni Cippa Lippa X e Fra Diavolo. Nella divisione Maxi Grand PrixMaxi 72, il titolo europeo è stato assegnato a Jolt, di proprietà di un equipaggio britannico, mentre nella categoria Maxi 1, il titolo è andato a V, del ceco Komarek. La competizione ha visto una gara combattuta prima di decretare i vincitori nelle diverse divisioni.

Che l’IMA Maxi European Championship 2026 sarebbe stato combattuto lo si è capito dalla prova di apertura, corsa sul percorso della classicissima Regata dei Tre Golfi a Napoli, che quest’anno è stata raddoppiata: se ne è disputata una come "lunga" del Mondiale ORC e una seconda come prima gara del campionato continentale dei Maxi Yacht. L’evento è stato organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in sinergia con la International Maxi Association (IMA). Hanno collaborato alla manifestazione lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, con il supporto di Rolex e Loro Piana. Si diceva della Tre Golfi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Europei Maxi Yacht a Sorrento: due sorrisi per l'Italia con Cippa Lippa X e Fra Diavolo

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