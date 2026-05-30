Durante le ore notturne, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nei negozi, intervenendo in risposta a episodi di spaccate. Pattuglie di polizia e carabinieri operano in modo coordinato e dinamico per monitorare il territorio e prevenire ulteriori danneggiamenti. L’intervento mira a garantire la sicurezza e a contrastare eventuali azioni criminali nelle aree commerciali. Le pattuglie si muovono in modo congiunto per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più colpite.

Rafforzamento del presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine nelle ore notturne: pattuglie di polizia e carabinieri che si muovono in città in maniera coordinata e dinamica. Sono le modifiche all’attività di controllo che il prefetto Luca Rotondi ha impartito a polizia di Stato e carabinieri, con il supporto di guardia di finanza, polizia locale e provinciale, per contrastare le spaccate, che nelle ultime settimane hanno fatto registrare un’impennata. Il provvedimento è stato illustrato nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Presenti al tavolo, che diventerà permanente, la sindaca Elena Carnevali, i presidenti di Confcommercio Luciano Patelli e di Confesercenti Antonio Terzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza spaccate nei negozi. Pattuglie notturne coordinate tra carabinieri e polizia di Stato

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