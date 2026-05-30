Ebola in Congo | Tedros a Bunia per frenare l’epidemia in Ituri
L’Organizzazione mondiale della sanità ha inviato un team a Bunia, nel nord-est del Congo, per contenere l’epidemia di Ebola in provincia di Ituri. Sono stati segnalati nuovi casi anche in Uganda, vicino al confine con il Congo. L’epidemia ha causato numerosi decessi e si sta diffondendo rapidamente nelle aree più remote. Le autorità stanno intensificando le misure di controllo e monitoraggio per limitare la diffusione del virus.
? Domande chiave Come può l'OMS fermare il contagio dopo i nuovi casi in Uganda?. Perché il virus sta colpendo così duramente le province dell'Ituri?. Quali misure adotterà Tedros per proteggere le comunità locali a Bunia?. Quanto rischio corre l'intera regione africana con questa nuova allerta?.? In Breve Governo congolese ha dichiarato lo stato di epidemia il 15 maggio.. Africa Cdc segnala oltre 1.000 casi sospetti e 246 decessi in Congo.. Virus diffuso in tre province con due nuovi contagi in Uganda.. Emergenza coinvolge oltre 100 milioni di abitanti della Repubblica Democratica del Congo.. Tedros Adhanom Ghebreyesus a Bunia per l’emergenza Ebola nell’Ituri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ebola Outbreak Hits Eastern DR Congo, Kills At Least 65 People | Firstpost Africa | N18G
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