Ebola in Congo | Tedros a Bunia per frenare l’epidemia in Ituri

Notizia in breve

L’Organizzazione mondiale della sanità ha inviato un team a Bunia, nel nord-est del Congo, per contenere l’epidemia di Ebola in provincia di Ituri. Sono stati segnalati nuovi casi anche in Uganda, vicino al confine con il Congo. L’epidemia ha causato numerosi decessi e si sta diffondendo rapidamente nelle aree più remote. Le autorità stanno intensificando le misure di controllo e monitoraggio per limitare la diffusione del virus.