Ebola Africa Cdc | vaccino pronto entro fine 2026

L’Africa CDC ha annunciato che il vaccino contro Ebola sarà disponibile entro la fine del 2026. La produzione è in fase avanzata e si prevede che entro la fine dell’anno sarà pronto per la distribuzione. La notizia arriva dopo anni di sviluppo e test clinici. Non sono stati forniti dettagli sui costi o sui paesi di prima distribuzione. Il vaccino è stato testato su volontari e si attende l’approvazione finale.

“Ad oggi non abbiamo vaccini e farmaci approvati – ha spiegato – Abbiamo alcuni candidati. Ho anche ricevuto un messaggio dal ministro della Salute russo, che mi informava che la Russia ha sviluppato un vaccino. Il mio team sta lavorando con il team russo e con tutti gli altri partner per capire”. “Non voglio parlare di quali siano le evidenze finora” dagli studi in corso, “ma abbiamo alcuni candidati”, ha continuato il Dg. E, alla luce di questo, Kaseya si è mostrato determinato e fiducioso del fatto che entro la fine dell’anno si possa arrivare ad avere la disponibilità di un vaccino e di un trattamento. “Se un giorno dovessimo avere di nuovo una quarta ondata da Bundibugyo”, ha ribadito, “avremo il vaccino e il farmaco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Ramaphosa Pledges $5 Million for Ebola Fight as Africa Rallies Against Growing Outbreak | APT

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