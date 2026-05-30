Donnarumma | ‘Il dolore è stato enorme dopo il Mondiale mancato

Donnarumma ha dichiarato che il dolore per aver perso il Mondiale è stato enorme. Dopo il rigore sbagliato, ha trascorso giorni di isolamento. La Federazione ha annunciato le dimissioni di alcuni vertici in seguito al pareggio della nazionale. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati gestiti i giorni successivi all’errore del portiere. La vicenda ha attirato attenzione sui cambiamenti all’interno dell’organizzazione.

? Domande chiave Come ha gestito Donnarumma i giorni di isolamento dopo il rigore?. Chi sono i vertici della Federazione dimessisi dopo il pareggio?. Perché il capitano ha chiamato personalmente il tecnico Baldini?. Quali giovani profili sono stati convocati per la ricostruzione azzurra?.? In Breve Dimissioni di Gattuso, Buffon e Gravina dopo il pareggio in Bosnia a marzo.. Baldini guida la squadra per le amichevoli del 3 e 7 giugno.. Solo quattro convocati tra Palestra, Pisilli ed Esposito hanno esperienza con la maggiore.. Obiettivo ricostruzione punta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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DONNARUMMA SI È INFURIATO CON VINI JR

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