Donnarumma ha rivelato di essere rimasto senza allenarsi per due o tre giorni dopo il fallimento della qualificazione al Mondiale. Durante la conferenza stampa per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, il portiere ha parlato anche della mancata partecipazione alla competizione e ha menzionato l’ipotesi di un nuovo allenatore della nazionale, senza entrare nei dettagli.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare le amichevoli dell’Italia (il 3 e 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia), Gigio Donnarumma ha avuto modo di tornare sulla dolorosa mancata qualificazione e sull’ipotesi Guardiola come CT. Le parole di Donnarumma. Donnarumma – Stefano RELLANDINI AFP “La mancata qualificazione al Mondiale è stata una batosta. Portarci dietro questa delusione potrà farci bene in futuro: bisogna ripartire da questa sofferenza e lo faremo alla grande. Dopo il mancato accesso al torneo sono rimasto due o tre giorni senza allenarmi, perché è stata una botta durissima. Dopo l’ultimo rigore mi è crollato tutto addosso, una delusione enorme, ancora più pesante rispetto alle altre volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma: “Dopo il mancato accesso al Mondiale sono rimasto due o tre giorni senza allenarmi”

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Donnarumma ha giocato per il City tutta la stagione senza avere una maglia ufficiale da gara

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