Il portiere della nazionale ha dichiarato di non avere problemi a lavorare con un commissario tecnico straniero. La sua apertura si inserisce in un contesto di discussione sulla possibilità di affidare la guida tecnica a un allenatore di nazionalità diversa. La notizia arriva da Coverciano, sede della federazione, mentre si valutano diverse opzioni per il prossimo allenatore della squadra nazionale. La scelta del nuovo tecnico sarà decisa nei prossimi mesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura alla guida tecnica estera della Nazionale. Da Coverciano, dove l’Italia si sta preparando alle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia sotto la guida del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, il capitano azzurro Gianluigi Donnarumma ha affrontato il tema del futuro della panchina della Nazionale. Sul possibile arrivo di un allenatore straniero, Donnarumma ha chiarito: “Non spetta a me decidere, ma non avrei alcun problema. L’importante è che chi arriverà dia tutto per questa maglia”. Un’apertura netta che arriva in un momento delicato per la ricostruzione della squadra, con l’obiettivo di rilanciare il progetto tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donnarumma apre all’ipotesi di un CT straniero: “Non avrei problemi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DONNARUMMA SI È INFURIATO CON VINI JR

Notizie e thread social correlati

Guardiola CT dell’Italia, ipotesi clamorosa: Luis Enrique apre alla possibilitàL’addio di Pep Guardiola al Manchester City al termine della stagione ha aperto diverse speculazioni sul suo futuro.

Prossimo CT Nazionale, e se fosse straniero? Gli italiani votano per MourinhoIl futuro commissario tecnico della nazionale italiana rimane al centro di discussioni e scommesse, con molti che si chiedono se la scelta possa...