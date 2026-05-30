Nel Modello 7302026, le donazioni devono essere indicate chiaramente, poiché rappresentano oneri detraibili. Sono previste novità riguardanti le modalità di dichiarazione e le tipologie di donazioni che possono essere detratte. È importante verificare le istruzioni ufficiali per evitare errori e assicurarsi che tutte le donazioni siano correttamente riportate. Le modifiche si applicano alle donazioni effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e riguardano sia le somme versate che le modalità di documentazione richiesta.

Una delle voci a cui prestare la massima attenzione all’interno del Modello 7302026 è quella legata alle donazioni. A partire da quest’anno un incrocio di variabili legislative trasforma il semplice gesto di solidarietà verso il Terzo Settore in una partita fiscale delicata, dove la precisione diventa l’unico modo per non smarrirsi tra detrazioni, deduzioni e nuovi limiti. Se da un lato il fisco continua a premiare la solidarietà, dall’altro debutta una stretta senza precedenti per i redditi più alti: la rimodulazione delle detrazioni basata sul reddito e sul nucleo familiare. Vediamo come muoversi per non perdere i rimborsi quest’anno. Modello 7302026: il tetto alle detrazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Donazioni da indicare nel Modello 730/2026, oneri detraibili e le novità

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