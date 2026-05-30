Donald Trump | narcisismo e geopolitica

La crisi tra l’amministrazione Trump e la NATO è scoppiata in seguito a una disputa legata a questioni di impegno militare e spese di difesa. Le tensioni sono aumentate dopo che l’amministrazione ha criticato alcuni membri della NATO per non aver sostenuto adeguatamente le operazioni internazionali. La disputa si è concentrata anche sulla percezione di un atteggiamento egoistico e sulla gestione delle responsabilità collettive.

La crisi esplosa tra l’amministrazione Trump e la NATO per effetto dell’aggressione israelo-statunitense contro l’Iran non può essere letta solo come un incidente diplomatico, bensì come il riflesso di una linea politica, maturata dopo il ritorno del tycoon alla Casa Bianca, frutto anche (ma non solo) di una personalità molto particolare, che diversi analisti (e non solo di geopolitica) propendono a classificare come affetta da un forte narcisismo, come tale impermeabile al dubbio e al confronto – figuriamoci a una cooperazione tra pari – che diviene a sua volta la lente attraverso la quale vengono elaborate e attuate decisioni impattanti sulla politica internazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Donald Trump: psicología del poder y el narcisismo político

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