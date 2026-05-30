Doc Pharma si aggiudica l’anti-acido Takeda le prospettive

Da lapresse.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Doc Pharma ha acquisito il farmaco anti-acido prodotto da Takeda. L'operazione rientra nella strategia di crescita a medio e lungo termine dell'azienda. L'accordo riguarda specificamente un prodotto farmaceutico utilizzato per il trattamento di disturbi gastrici, senza ulteriori dettagli sui termini finanziari o sulle modalità dell'acquisto. La società ha dichiarato che l'acquisizione rappresenta un passo importante nel rafforzamento del proprio portafoglio di prodotti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Un’operazione cruciale, in linea con il nostro piano di sviluppo a medio e lungo termine”. Così Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma, commenta con soddisfazione il completamento dell’acquisizione da Takeda di Riopan*, noto farmaco anti-acido indicato per il trattamento sintomatico di diverse condizioni legate all’acidità gastrica. Il medicinale è utilizzato in caso di gastrite, reflusso gastroesofageo, ulcera peptica, bruciore di stomaco e indigestioni.  L’operazione “ci consente di integrare ulteriormente il nostro portfolio prodotti e perseguire organicamente il processo di crescita e sviluppo dell’Azienda”, sottolinea Zagaria. Negli ultimi anni Doc Pharma ha ampliato il proprio portafolio di prodotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

doc pharma si aggiudica l8217anti acido takeda le prospettive
© Lapresse.it - Doc Pharma si aggiudica l’anti-acido Takeda, le prospettive
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Farmaceutica, Doc Pharma completa l'acquisizione di Riopan da Takeda

Si parla di: Doc Pharma si aggiudica l’anti-acido Takeda, le prospettive.

Farmaceutica, Doc Pharma completa l'acquisizione di Riopan da TakedaDoc Pharma, azienda farmaceutica leader nel mercato dei prodotti equivalenti e in forte espansione in ambito 'branded', ha annunciato di aver completato l'acquisizione da Takeda di Riopan*, farmaco an ... adnkronos.com

doc pharma doc pharma si aggiudicaDoc Pharma, equivalenti Made in Italy e sostenibilità Ssn: l'azienda celebra 30 anniIl Ceo Zagaria: 'Opportunità per garantire accesso a farmaci di qualità, sicuri ed efficaci, liberando risorse per l'innovazione e nuovi bisogni di salute' ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web