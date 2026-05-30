Doc Pharma ha acquisito il farmaco anti-acido prodotto da Takeda. L'operazione rientra nella strategia di crescita a medio e lungo termine dell'azienda. L'accordo riguarda specificamente un prodotto farmaceutico utilizzato per il trattamento di disturbi gastrici, senza ulteriori dettagli sui termini finanziari o sulle modalità dell'acquisto. La società ha dichiarato che l'acquisizione rappresenta un passo importante nel rafforzamento del proprio portafoglio di prodotti.

“Un’operazione cruciale, in linea con il nostro piano di sviluppo a medio e lungo termine”. Così Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma, commenta con soddisfazione il completamento dell’acquisizione da Takeda di Riopan*, noto farmaco anti-acido indicato per il trattamento sintomatico di diverse condizioni legate all’acidità gastrica. Il medicinale è utilizzato in caso di gastrite, reflusso gastroesofageo, ulcera peptica, bruciore di stomaco e indigestioni. L’operazione “ci consente di integrare ulteriormente il nostro portfolio prodotti e perseguire organicamente il processo di crescita e sviluppo dell’Azienda”, sottolinea Zagaria. Negli ultimi anni Doc Pharma ha ampliato il proprio portafolio di prodotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Doc Pharma si aggiudica l’anti-acido Takeda, le prospettive

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