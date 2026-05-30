Diletta Leotta | una giornata all’insegna dell’amore e del relax totale

La conduttrice ha trascorso una giornata in un luogo tranquillo, lontano dagli impegni pubblici, accompagnata dalla famiglia. Durante il pomeriggio, si è dedicata a momenti di relax, senza apparire in pubblico o sui social. La giornata è trascorsa tra passeggiate e momenti di riposo, in un ambiente che ha scelto per staccare dalla routine quotidiana. Non sono stati segnalati eventi pubblici o incontri ufficiali nel corso della giornata.

. La nota conduttrice si gode uno splendido Diletta Leotta weekend lontano dai riflettori, circondata dall’affetto dei suoi cari in un luogo magico. Una giornata all’insegna del sole, dei sorrisi e del tempo condiviso in famiglia per Diletta Leotta, che ha deciso di regalarsi una pausa diversa dal solito a Gardaland Resort insieme al marito Loris Karius e alla loro piccola Aria, accompagnati anche da amici e parenti. Tra attrazioni e momenti di divertimento. Il gruppo ha trascorso diverse ore tra le attrazioni del parco, passeggiando nel suggestivo Fantasy Kingdom dominato dall’iconico Albero di Prezzemolo e salendo sulle giostre pensate per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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