Dialoghi ultimo atto il premio a Carrère

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ultimo atto dei "Dialoghi di Pistoia" mercoledì 3 giugno alle 17.30 al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia con la consegna del Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia, decima edizione, a Emmanuel Carrère, tra i più importanti e apprezzati autori contemporanei. Promosso da Fondazione Caript nell’ambito del festival di antropologia contemporanea, il riconoscimento viene conferito ogni anno a una figura del panorama culturale internazionale che abbia posto al centro del proprio lavoro il valore del dialogo, della conoscenza e dello scambio tra culture, contribuendo alla comprensione del presente e delle relazioni umane. Scrittore, sceneggiatore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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