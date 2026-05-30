Dialoghi ultimo atto il premio a Carrère

Ultimo atto dei "Dialoghi di Pistoia" mercoledì 3 giugno alle 17.30 al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia con la consegna del Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia, decima edizione, a Emmanuel Carrère, tra i più importanti e apprezzati autori contemporanei. Promosso da Fondazione Caript nell’ambito del festival di antropologia contemporanea, il riconoscimento viene conferito ogni anno a una figura del panorama culturale internazionale che abbia posto al centro del proprio lavoro il valore del dialogo, della conoscenza e dello scambio tra culture, contribuendo alla comprensione del presente e delle relazioni umane. Scrittore, sceneggiatore... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Voglio dire, è ancora possibile che la versione completa si riveli deludente sotto questo aspetto, ma finora i dialoghi sembrano buoni e altrettanto esaustivi come nella versione finale. Quindi, ottimo. reddit

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