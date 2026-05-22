Bungie chiude Destiny 2 | tutto il team si sposta su Marathon

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bungie ha annunciato la chiusura di Destiny 2, spostando tutto il team di sviluppo su Marathon. La decisione arriva dopo che il nuovo progetto non ha ottenuto i risultati sperati, portando a una ristrutturazione interna. Sony, proprietaria di Bungie, ha deciso di concentrare risorse e personale su Marathon, lasciando Destiny 2 senza aggiornamenti o sviluppo attivo. Questa scelta comporta un impatto diretto sui dipendenti, che saranno trasferiti o coinvolti nel nuovo titolo.

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? Punti chiave Perché Sony ha deciso di imporre questa svolta drastica a Bungie?. Come influirà il flop di Marathon sul futuro dei dipendenti?. Chi gestirà lo studio dopo l'allontanamento del CEO Pete Parsons?. Cosa accadrà tecnicamente ai server di Destiny 2 senza nuovi aggiornamenti?.? In Breve Sony registra perdite superiori a 750 milioni di dollari nell'ultimo anno fiscale.. Jason Schreier riferisce il tentativo fallito di rilanciare Destiny 2 prima del passaggio.. L'uscita di Marathon a marzo scorso ha causato un forte impatto economico.. Pete Parsons lascia il ruolo di CEO in seguito alle critiche gestionali.. Bungie interromperà il supporto a Destiny 2 nelle prossime settimane con l’ultimo aggiornamento disponibile, mentre lo studio sposta le risorse su Marathon per contenere le perdite finanziarie di Sony. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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