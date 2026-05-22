Bungie chiude Destiny 2 | tutto il team si sposta su Marathon

Bungie ha annunciato la chiusura di Destiny 2, spostando tutto il team di sviluppo su Marathon. La decisione arriva dopo che il nuovo progetto non ha ottenuto i risultati sperati, portando a una ristrutturazione interna. Sony, proprietaria di Bungie, ha deciso di concentrare risorse e personale su Marathon, lasciando Destiny 2 senza aggiornamenti o sviluppo attivo. Questa scelta comporta un impatto diretto sui dipendenti, che saranno trasferiti o coinvolti nel nuovo titolo.

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