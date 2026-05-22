Bungie chiude Destiny 2 | tutto il team si sposta su Marathon
Bungie ha annunciato la chiusura di Destiny 2, spostando tutto il team di sviluppo su Marathon. La decisione arriva dopo che il nuovo progetto non ha ottenuto i risultati sperati, portando a una ristrutturazione interna. Sony, proprietaria di Bungie, ha deciso di concentrare risorse e personale su Marathon, lasciando Destiny 2 senza aggiornamenti o sviluppo attivo. Questa scelta comporta un impatto diretto sui dipendenti, che saranno trasferiti o coinvolti nel nuovo titolo.
? Punti chiave Perché Sony ha deciso di imporre questa svolta drastica a Bungie?. Come influirà il flop di Marathon sul futuro dei dipendenti?. Chi gestirà lo studio dopo l'allontanamento del CEO Pete Parsons?. Cosa accadrà tecnicamente ai server di Destiny 2 senza nuovi aggiornamenti?.? In Breve Sony registra perdite superiori a 750 milioni di dollari nell'ultimo anno fiscale.. Jason Schreier riferisce il tentativo fallito di rilanciare Destiny 2 prima del passaggio.. L'uscita di Marathon a marzo scorso ha causato un forte impatto economico.. Pete Parsons lascia il ruolo di CEO in seguito alle critiche gestionali.. Bungie interromperà il supporto a Destiny 2 nelle prossime settimane con l’ultimo aggiornamento disponibile, mentre lo studio sposta le risorse su Marathon per contenere le perdite finanziarie di Sony. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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