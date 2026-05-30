Degerfors IF-Brommapojkarna domenica 31 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 31 maggio 2026 alle 14:00 si gioca la partita tra Degerfors IF e Brommapojkarna in Allsvenskan. La squadra ospite, con 14 punti, si trova in una posizione di metà classifica e cerca di ottenere punti sul campo del Degerfors IF, che occupa una posizione più bassa in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote per la sfida.

In Allsvenskan il Brommapojkarna con 14 punti siede dietro alle grandi del torneo e cerca punti quest’oggi sul campo del Degerfors IF. I bruket non vincono ormai dal 23 aprile scorso e sono ad un passo dalla zona retrocessione. Calendario non semplicissimo ma anche tante occasioni sprecate come ad esempio nel KO dell’ultimo turno contro il Kalmar in casa. La squadra di Bergholm invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Degerfors IF-Brommapojkarna (domenica 31 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 31 maggio alle 14:00 si sfidano Degerfors IF e Brommapojkarna in Allsvenskan.

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