Degerfors IF-Brommapojkarna domenica 31 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 31 maggio alle 14:00 si sfidano Degerfors IF e Brommapojkarna in Allsvenskan. Il Brommapojkarna, con 14 punti, si trova subito dietro le squadre leader del campionato e cerca una vittoria in trasferta contro il Degerfors IF. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, ma nessuna delle due ha ancora ufficializzato le scelte definitive. La partita si gioca sul campo del Degerfors IF.

In Allsvenskan il Brommapojkarna con 14 punti siede dietro alle grandi del torneo e cerca punti quest’oggi sul campo del Degerfors IF. I bruket non vincono ormai dal 23 aprile scorso e sono ad un passo dalla zona retrocessione. Calendario non semplicissimo ma anche tante occasioni sprecate come ad esempio nel KO dell’ultimo turno contro il Kalmar in casa. La squadra di Bergholm invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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