Decimo turno di Allsvenskan e si affrontano le due più immediate inseguitrici del Sirius in classifica ovvero il BK Hacken e l’Hammarby. I Gettingarna sono al momento imbattuti in campionato come la capolista, ma hanno raccolto ben 5 pareggi in 9 gare e concesso ben 12 gol al passivo. Sono infatti solo 2 le gare in cui la squadra non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - BK Hacken-Hammarby (domenica 31 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici

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