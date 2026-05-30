BK Hacken-Hammarby domenica 31 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il decimo turno di Allsvenskan prevede domenica 31 maggio alle 14:00 la partita tra BK Hacken e Hammarby. Le due squadre sono le più vicine in classifica dopo il Sirius.

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Decimo turno di Allsvenskan e si affrontano le due più immediate inseguitrici del Sirius in classifica ovvero il BK Hacken e l’Hammarby. I Gettingarna sono al momento imbattuti in campionato come la capolista, ma hanno raccolto ben 5 pareggi in 9 gare e concesso ben 12 gol al passivo. Sono infatti solo 2 le gare in cui la squadra non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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