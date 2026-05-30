Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un passante con un oggetto contundente in pieno centro. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale con ferite giudicate non gravi. La polizia, intervenuta sul posto, ha fermato l’aggressore, che aveva tentato di fuggire. Sul luogo sono stati trovati e sequestrati alcuni oggetti utilizzati per l’aggressione. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

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