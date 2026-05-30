L’Unione Europea dovrebbe mettere a disposizione nuove risorse per sostenere famiglie e imprese. Il viceministro dell’Energia ha detto che i fondi di coesione sono fondamentali per il medio e lungo termine, ma che la flessibilità nei finanziamenti consente di intervenire rapidamente su problemi come le bollette e il carburante. Le risorse europee vengono quindi considerate utili sia per interventi immediati sia per progetti di più ampio respiro.

Rilancio del nucleare, choc energetico da conflitto in Medio Oriente e solite beghe green che arrivano dall’Europa. Mai come in questo momento, il dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è il crocevia della politica economica del Paese. Il viceministro Vannia Gava è solitamente schivo e poco propenso alle interviste. Vista la delicatezza dei dossier sul tavolo ha scelto La Verità per chiarire la sua posizione e quella del governo. Viceministro, iniziamo dall’attualità: crisi energetica e trattativa con l’Europa affinché liberi un’aggiunta di spesa per tamponare gli effetti della chiusura di Hormuz sulle bollette e sui prezzi dei carburanti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Dall’Ue ci aspettiamo nuove risorse per dare aiuti a famiglie e imprese»

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