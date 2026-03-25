In questa stagione, scarpe come décolleté, ballerine e sneakers bianche si distinguono come alleate versatili per outfit sia casual sia eleganti. La scelta di modelli minimalisti permette di creare abbinamenti semplici, ma non banali, valorizzando la naturalezza dell’insieme. La tendenza si concentra sull’uso di calzature total white, che si adattano a diverse occasioni senza rinunciare a stile e praticità.

M inimaliste per definizione, ma tutt’altro che scontate: capire come abbinare le scarpe bianche significa riscoprire il potere delle combinazioni semplici. Dalle sneakers alle décolleté, passando per ballerine dal gusto rétro, queste calzature si inseriscono con disinvoltura in outfit quotidiani e più ricercati, aggiungendo luce e contemporaneità. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con jeans, camicia bianca e blazer Nei look della mezza stagione, i classici stivaletti alla caviglia lasciano spazio a modelli total white, vagamente anni Sessanta. Da indossare con jeans cropped, camicie bianche e blazer strutturati. Tendenza scarpe total white: modelli e idee look PE26. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Décolleté, ballerine e sneakers total white diventano il passe-partout della stagione, perfette per completare outfit casual ed eleganti con naturalezza

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