dal carso alla sicilia viaggio tra bellezza atmosfere e tanto altro

Dal Carso alla Sicilia viaggio tra bellezza, atmosfere, sapori, persone straordinaria. La Campania protagonista nella nuova trasmissione di Mediaset Infinity. E’ in onda su Mediaset Infinity “Meravigliosa Italia”, il nuovo programma ideato da Ugo Autuori e scritto con Carola Cavalli, disponibile gratuitamente h24 nella sezione dei contenuti liberamente fruibili della piattaforma. Alla conduzione Nicola Santini insieme a Peppe Iannicelli e Tanya La Gatta, con la partecipazione di Luca Marsi, Maira Trevisan e Umberto Marzotto. Il programma attraversa il Paese scegliendo una strada diversa rispetto ai tradizionali format turistici. Al centro restano i luoghi ma emergono soprattutto le atmosfere, le persone, i sapori, l’amore per la propria terra, i dettagli quotidiani che raccontano davvero un territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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