Un nuovo libro rivela come Ralph Lauren, originario del Bronx, sia diventato un’icona globale. La narrazione spiega come abbia costruito un impero partendo da zero e perché abbia scelto di mantenere il controllo del suo marchio, rifiutando le offerte dei grandi magazzini. La sua storia si concentra sulla crescita personale e sulla volontà di preservare l’identità del marchio, che ha resistito alle pressioni commerciali.

? Punti chiave Come ha trasformato un ragazzo del Bronx in un'icona mondiale?. Perché rifiutò di cedere il suo marchio ai grandi magazzini?. Come ha convinto Hollywood a usare i suoi abiti per il cinema?. Quale segreto permette ai suoi capi di non passare mai di moda?.? In Breve Lancio polo con logo ricamato nel 1972 in 24 colori diversi. Collaborazione con Jack Clayton per il film Il grande Gatsby nel 1974. Premio Presidential Medal of Freedom assegnato a Lauren nel gennaio 2025. Longevità nel settore superiore a Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto. Il nuovo volume dedicato alla carriera di Ralph Lauren esplora l’universo creato dal designer nato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal Bronx al mito: il nuovo libro svela il sogno di Ralph Lauren

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ralph Lauren, l’uomo che ha inventato lo stile americano: dal Bronx al mito della polo, il nuovo libro racconta la sua storia – L’estratto in esclusivaUn nuovo libro racconta la storia di Ralph Lauren, evidenziando come prima ancora di diventare un marchio, fosse un’immagine e un modo di...

Lauren Ralph Lauren Cameryn: Pelle, Dettagli e AbbinamentiUn articolo di approfondimento sulla borsa Lauren Ralph Lauren Cameryn, realizzata in pelle e caratterizzata da dettagli specifici e abbinamenti di...