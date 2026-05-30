Dagli alunni il manuale per il tifo positivo
Gli studenti delle scuole medie di Codogno, sotto la guida della loro insegnante di educazione fisica, hanno preparato un manuale destinato alle società sportive. Il documento, intitolato “manuale per il tifo positivo”, sarà consegnato direttamente ai rappresentanti delle società da parte degli studenti. La consegna avverrà nei prossimi giorni, coinvolgendo i ragazzi nel progetto di promozione di comportamenti corretti durante eventi sportivi.
Saranno direttamente i ragazzi delle scuole medie di Codogno, coordinati dalla professoressa di educazione fisica Vittorina Marusich, a consegnare alle società sportive un vademecum per il tifo positivo. Un vero codice etico che le associazioni dovranno distribuire ai tifosi per bandire la violenza dagli spalti. Tra le proposte concrete ideate dagli alunni spiccano l’installazione di cartelli con immagini di fair play fuori dagli stadi, la distribuzione di volantini con frasi ad hoc per il pubblico e l’istituzione del “corridoio del rispetto“ a fine partita. Previsto anche il premio “cuore sportivo“ per valorizzare gli slogan più belli incentrati sui valori dello sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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