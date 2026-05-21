Fine stagione Cena e torneo degli sponsor al Curi Titolo assegnato ai calci di rigore

Alla fine della stagione, si è svolta una cena con gli sponsor presso lo stadio Curi, accompagnata da un torneo di calcio tra le aziende coinvolte. Durante l’evento, le squadre si sono sfidate in partite brevi, concludendo con i calci di rigore per determinare il vincitore del titolo. La serata ha visto partecipanti che hanno condiviso momenti di competizione e convivialità, mentre il torneo si è concluso con la premiazione della squadra che ha conquistato il trofeo.

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La cena degli sponsor sul campo del Curi, con sfide agguerrite. È stato, infatti, assegnato soltanto ai calci di rigore il Trofeo Sponsor Day dell’AC Perugia Calcio 2026, conquistato dalla Squadra Rossa, al termine di un sentito mini torneo in cui si sono sfidate tre formazioni (le altre sono la Blu e la Bianca) composte dai tanti sponsor che in questa stagione hanno legato il proprio brand a quello del Grifo. Nel tradizionale appuntamento di fine stagione, le tre squadre si sono sfidate sul prato del Curi, guidate in panchina da mister Giovanni Tedesco e Diego Stramaccioni (Blu), Daniele Montevago e Luca Moro (Bianca), Alessandro Tozzuolo e Ivan Esculino (Rossa). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine stagione. Cena e torneo degli sponsor al Curi. Titolo assegnato ai calci di rigore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NADAL STUNNED! Tickets Go UNSOLD & Sponsors FORCE WTA to Give Alex Eala a WILD CARD! Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Italia non va al Mondiale: vince la Bosnia ai calci di rigore Leggi anche: Bosnia-Italia, gli azzurri dicono ancora addio ai Mondiali: fuori ai calci di rigore Una Società che non capisce: i giocatori aveva già organizzato la cena di fine stagione perché arriva in concomitanza con le pizzate e cene di fine scuola. Ma non lo sanno quanto è difficile trovare posto? Molto male qui la Juve… @JohnNas93625435 @roby x.com Fine stagione. Cena e torneo degli sponsor al Curi. Titolo assegnato ai calci di rigoreLa cena degli sponsor sul campo del Curi, con sfide agguerrite. È stato, infatti, assegnato soltanto ai calci di ... lanazione.it Stagione 4 Episodio 3 | Scena della cena di famiglia dopo l'azione Per favore non far del male alla mia famiglia avvenuta in precedenza nell'episodio reddit Cena di fine stagione per la MiwaCon la cena di ieri sera si è chiusa ufficialmente la stagione 2025/26 per la Miwa Energia Cestistica Benevento, celebrando un anno sportivo pieno di nuovi traguardi raggiunti, che ha visto la prima s ... sanniosport.it