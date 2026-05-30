Costo rosa Serie A Napoli nono | Como il più efficiente
Il Napoli si trova al nono posto nella classifica dei costi delle rose in Serie A, con un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro. Il Como, invece, risulta essere la squadra più efficiente, con un rapporto tra spese e rendimento superiore rispetto alle altre. La differenza tra i costi sostenuti e i risultati ottenuti mostra un quadro diverso da quello delle classifiche in campo.
Il rapporto tra investimenti e rendimento racconta una classifica diversa da quella del campo. Non basta arrivare in alto. Conta anche quanto si spende per ogni punto conquistato. E, da questo punto di vista, il Como è la squadra più efficiente tra le prime dieci della Serie A. Secondo l’elaborazione di Calcio e Finanza, che considera costo della rosa, monte ingaggi lordo, ammortamenti e oneri legati ai prestiti, il club lariano ha ottenuto il miglior risultato economico-sportivo della stagione. La squadra allenata da Cesc Fabregas ha chiuso con 71 punti e un costo rosa complessivo di 104 milioni di euro. Il dato finale è di 1,46 milioni spesi per ogni punto conquistato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Il costo per punto in Serie A: chi spende e chi rende
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