Le riprese di 28 Anni Dopo 3 inizieranno tra due settimane. Il regista ha annunciato la data durante un evento pubblico. La produzione si svolgerà in una località europea, con un cast principale confermato. La pellicola concluderà la trilogia iniziata nel 2002. Le riprese dureranno circa tre mesi, con uscita prevista per la fine del prossimo anno. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali di produzione.

L’universo horror post-apocalittico ideato all’inizio degli anni Duemila si prepara a chiudere definitivamente il cerchio della sua nuova ed epica epopea cinematografica. Reduce dal recente debutto nelle sale di 28 Anni Dopo: Il tempo delle ossa, il regista premio Oscar Danny Boyle ha rotto il silenzio sul futuro del franchise, confermando la ferrea volontà di completare la nuovissima trilogia nel minor tempo possibile. Il cineasta britannico ha confessato – via deadline – che l’intenzione iniziale della produzione era quella di girare il terzo attesissimo capitolo in concomitanza con i primi due film, ma una serie di complicazioni logistiche e geografiche ha modificato i piani della major. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Corsa contro il tempo per Danny Boyle: il regista svela quando inizieranno le riprese di 28 Anni Dopo 3

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

28 Years Later The Bone Temple POST CREDIT SCENE

Notizie e thread social correlati

Corsa contro il tempo per salvare un bimbo di due anni: il volo d'urgenza atterra a LinateNel pomeriggio di oggi, alle 16, un volo di emergenza è atterrato all'aeroporto di Linate con a bordo un bambino di due anni.

Dopo il primo bando flop corsa contro il tempo per affidare l’area d’estateDopo il fallimento del primo bando per la gestione dell’area estiva dell’Isola Borromeo, le autorità hanno deciso di pubblicare un nuovo avviso.