Finti finanzieri e veri ex carabinieri rapinavano cooperative sociali | 7 misure cautelari

Sette persone sono state colpite da misure cautelari nel corso di un’operazione che ha smantellato un gruppo che si spacciava per finanzieri e ex carabinieri. Gli uomini utilizzavano uniformi e veicoli con targhe clonate per effettuare rapine ai danni di cooperative sociali tra Napoli e Caserta. Le indagini hanno portato alla luce un'organizzazione che, attraverso queste modalità, commetteva i colpi.

Si fingevano appartenenti alle forze dell’ordine, con tanto di casacche della guardia di finanza, lampeggianti accesi e auto con targhe clonate, per mettere a segno rapine tra Napoli e Caserta. La polizia ha eseguito stamattina sette misure cautelari emesse dal tribunale di Napoli su richiesta.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Roma: finti affitti di case per Giubileo, truffa milionaria, 3 misure cautelari e 19 indagatiScoperta una truffa da oltre un milione di euro a Roma: 19 indagati coinvolti in un sistema di frode per locazioni brevi. Truffa, i finti carabinieri fermati da quelli veri"Signora, siamo i carabinieri: suo marito è stato arrestato e servono dei soldi per scarcerarlo, tra poco passeremo a casa sua". Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La finanza ed i crimini contro l’umanità; Maxi frode nel Casertano: 29 indagati e fatture false per 166 milioni di euro. Napoli, finti finanzieri rapinatori, 7 misure cautelari: colpi da 400mila euroFinti finanzieri rapinatori mettono a segno colpi per 400mila euro: 7 arresti a Napoli, ci sono anche due ex sottufficiali dei carabinieri. La Polizia di Stato ha dato esecuzione ... ilmattino.it La telefonata dei finti finanzieri. E sul display il numero sembra veroI finti marescialli sono tornati in azione a Prato ma il tentativo di far allontanare gli anziani proprietari di casa, questa volta è fallito. Un medico in pensione, nella zona di Galcetello, ha ... lanazione.it Napoli, finti finanzieri rapinatori, 7 misure cautelari: colpi da 400mila euro - facebook.com facebook Un eugubino truffato nella propria abitazione, rubati monili d'oro. I truffatori si sono finti finanzieri x.com