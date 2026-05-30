Un rappresentante politico ha visitato Oristano per illustrare un modello energetico sardo. Il progetto punta a utilizzare le risorse rinnovabili per finanziare nuove strutture scolastiche e sanitarie. Durante l’intervento, sono state sollevate domande sulla capacità del modello di generare fondi aggiuntivi e sul suo potenziale di sostenere investimenti pubblici. La visita si è concentrata sulle opportunità di sviluppo e sulle modalità di sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili.

? Domande chiave Come può l'energia rinnovabile finanziare nuove scuole e ospedali?. Quanto fondi extra potrà generare il modello energetico sardo?. Perché la Sardegna occupa più suolo di altre regioni per le rinnovabili?. Come potrà questo piano fermare l'emigrazione dei giovani sardi?.? In Breve Occupazione suolo rinnovabili al 1% contro lo 0,5-0,7% di altre regioni.. Piano economico prevede investimenti da 1 miliardo di euro per la transizione.. Obiettivo reperire oltre 5 miliardi per scuole, sanità e infrastrutture locali.. Strategia mira a frenare l'emigrazione giovanile tramite servizi di prossimità.. A Oristano Giuseppe Conte difende il modello sardo per le energie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte a Oristano: il modello sardo per dare risorse a scuola e sanità

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