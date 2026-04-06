Contratto scuola Fracassi Flc Cgil | Abbiamo firmato perché le risorse seguono l’inflazione Ma ora serve un nuovo modello contrattuale

Dopo aver rifiutato la firma sul contratto 2022-2024, la Flc Cgil ha firmato l’accordo economico per il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Istruzione e Ricerca, che coprirà il periodo 2025-2027. La decisione è stata presa per garantire che le risorse economiche siano adeguate all’inflazione. Il rappresentante sindacale ha sottolineato la necessità di sviluppare un nuovo modello contrattuale in futuro.

Dopo aver rifiutato la firma sul contratto 2022-2024, la Flc Cgil ha invece sottoscritto l'ipotesi di accordo economico per il CCNL 2025-2027 del comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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