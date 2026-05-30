Conferma insegnante di sostegno | cosa succede se ad agosto non accetto? Differenza tra specializzati e non Risposte ai quesiti

Se ad agosto non si accetta la conferma come insegnante di sostegno, si perde il posto per l’anno successivo. La differenza tra docenti specializzati e non riguarda la possibilità di essere riconfermati, poiché solo i primi hanno diritto alla continuità. Le risposte fornite ai quesiti chiariscono che la mancata conferma comporta la perdita del ruolo, mentre la scelta di accettare o meno si effettua entro le scadenze previste.

Rispondiamo ad alcuni quesiti pervenuti a email protected sulla riconferma del docente di sostegno anche per l’anno scolastico 202627. La procedura e i limiti. Sono una docente di sostegno di scuola primaria a tempo determinato con contratto al 30 giugno. La mamma del bambino che ho seguito questo anno, vuole chiedere la continuità confermandomi come docente anche per il prossimo anno. Faccio la pendolare tra Napoli e Roma, ed ho mamma anziana titolare di L.1041992 art.3 co.3. Mi chiedevo poiché non posso fare previsioni se accetto e poi ho necessità di prendere un periodo di congedo straordinario si può fare o sarò sanzionata? Grazie.cordiali saluti La procedura può essere avviata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Conferma Supplenze per il Docente di Sostegno su Richiesta della famiglia Nota MIM

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