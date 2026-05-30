Le concessionarie puntano sull’after sales per aumentare i ricavi, cercando di compensare il calo delle vendite di auto nuove. Le officine devono sviluppare competenze specifiche nell’assistenza di veicoli elettrici e ibridi, mentre i tecnici si formano per gestire batterie e sistemi elettronici avanzati. La strategia si concentra su servizi di manutenzione e riparazione, al fine di mantenere i clienti e generare margini.

? Punti chiave Come possono i margini dell'officina compensare il calo delle vendite?. Quali nuove competenze servono ai tecnici per gestire l'elettrificazione?. Perché la gestione del magazzino ricambi è diventata una leva strategica?. Cosa deve cambiare nel management per evitare l'isolamento commerciale?.? In Breve Methodos Consulting monitora l'evoluzione del settore sin dalla metà degli anni Novanta.. L'efficienza logistica e il controllo giacenze diventano pilastri per difendere i margini aziendali.. Il reclutamento di nuovi talenti è prioritario secondo il Centro Studi Methodos Consulting.. La redditività dipende dalla gestione integrata di manutenzione e fornitura parti di ricambio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concessionarie: l’after sales è la nuova chiave per i profitti

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