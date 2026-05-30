Come ha fatto il Milan a cedere gratuitamente Liberali al Catanzaro | Ora dategli la 10 dell'Italia

Lo scorso luglio, il Milan ha ceduto gratuitamente il difensore Liberali al Catanzaro, mantenendo il diritto al 50% sulla futura rivendita. Liberali si è distinto con il club calabrese, diventando uno dei protagonisti della squadra. La cessione gratuita ha suscitato discussioni, anche perché il club rossonero si è riservato la metà dei diritti sulla rivendita futura del giocatore. Non sono stati annunciati dettagli sull’accordo o sulla durata del diritto di rivendita.

Liberali è stato uno dei protagonisti del Catanzaro. Il Milan l'ha ceduto gratuitamente l'estate scorsa garantendosi il 50% della futura rivendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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