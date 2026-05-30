Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, grazie alla vittoria nella ventesima tappa, una doppia salita a Piancavallo. Con questa vittoria, il ciclista danese ha conquistato anche la quinta tappa in questa edizione. La classifica generale vede Vingegaard distanziare di oltre cinque minuti tutti gli altri concorrenti. Tra i migliori in classifica generale ci sono anche i gregari Piganzoli e Caruso, entrati entrambi nella top 10.

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, mettendo il sigillo grazie al successo conseguito nella ventesima tappa: la doppia ascesa a Piancavallo ha stuzzicato la fantasia del fuoriclasse danese, che ha conquistato la quinta affermazione parziale in questa edizione della Corsa Rosa. Dopo le stoccate in salita di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila e Carì, è arrivata l’annunciata fiammata anche in una delle frazioni simbolo delle tre settimane di gara sulle strade del Bel Paese. Il due volte vincitore del Tour de France ha intensificato l’azione senza strafare quando mancavano undici chilometri al traguardo, l’austriaco Felix Gall ha resistito per un centinaio di metri e poi il capitano del Team Visma Lease a Bike ha rilanciato con assoluta disinvoltura, involandosi in solitaria verso il traguardo e firmando il pokerissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026: Vingegaard rifila oltre 5 minuti a tutti; Piganzoli e Caruso in top10 da gregari

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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard REMPORTE le Giro après un nouveau RÉCITAL sur l'étape 20 !

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