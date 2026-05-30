Ciclismo La stagione d’oro di Tommaso Dati In Giappone completa la cinquina di successi

Il ciclista versiliese ha ottenuto la sua quinta vittoria stagionale in Giappone, consolidando una stagione ricca di successi. Dopo aver trionfato nella Settimana Internazionale Coppi e Bartali e nel Tour de Alps in Trentino-Alto Adige, ha conquistato anche questa vittoria nel Paese asiatico. La serie di risultati positivi ha portato il corridore a una posizione di rilievo nel circuito internazionale.

È una stagione splendida quella del versiliese di Strettoia Tommaso Dati che dopo le due splendide vittorie tra i professionisti nella Settimana Internazionale Coppi e Bartali e nel Tour de Alps in Trentino-Alto Adige, è salito alla ribalta in Giappone. Dati portacolori del Team Ukyo dopo il secondo posto nella cronosquadre, ha riallacciato il filo con la vittoria al Tour of Japan 2026 tornando a gioire a Shinshu Iida dove, nella quarta tappa di 118,9 chilometri, ha ottenuto la quinta vittoria stagionale battendo nella decisiva volata a tre il friulano Matteo Fabbro (Solution Tech Nippo Rali) e Nils Sinschek (Li Ning Star). Un successo che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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