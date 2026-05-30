Un ex calciatore inglese è stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale. Secondo le fonti, è stato fermato con l’accusa di aver guidato sotto l’effetto di droghe. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul luogo o sulla gravità dell’incidente. L’arresto è avvenuto nelle ore successive all’incidente, mentre si attende eventuali sviluppi sulle indagini.

L’ex nazionale inglese Raheem Sterling è stato arrestato con l’accusa di guida sotto l’effetto di stupefacenti dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Guida sotto l’effetto di stupefacenti, guida pericolosa, possesso di sostanze stupefacenti di classe C e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico: queste le accuse per l’ex giocatore del Manchester City tra le tante. Il suo arresto è avvenuto giovedì mattina, dopo che una Lamborghini si è scontrata con le barriere sulla M3 nell’Hampshire. L’esterno del Feyenoord è stato rilasciato su cauzione in attesa delle indagini. Nella dichiarazione rilasciata a The Athletic dalla polizia dell’Hampshire si legge: “Poco prima delle 9 di giovedì, abbiamo ricevuto segnalazioni di una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, vicino allo svincolo di Minley. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc Sterling: fa un incidente e viene arrestato con l’accusa di guida sotto effetto di droghe

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