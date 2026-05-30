Tre donne di oltre ottant’anni, tutte residenti nello stesso stabile di Verona, sono state vittime di un furto in casa. I ladri sono entrati senza forzare le porte, sorprendendo le anziane mentre erano all’interno. Le donne sono state colte di sorpresa e si sono trovate in difficoltà nel tentativo di reagire. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le vittime sono state assistite.

Tre donne ultraottantenni, residenti nello stesso stabile di Verona, si sono ritrovate al centro di un episodio che ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Nella mattinata del 25 maggio, infatti, le loro abitazioni sono state svaligiate da una banda che avrebbe agito con estrema precisione, senza lasciare apparenti tracce di scasso e riuscendo a introdursi negli appartamenti nonostante le porte fossero regolarmente chiuse a doppia mandata. L’episodio si è verificato in via Umberto Maddalena 4 e presenta caratteristiche che fanno pensare all’azione di professionisti specializzati nei furti in appartamento. Le vittime, tutte anziane e sole in casa, si sono accorte di quanto accaduto soltanto al loro rientro, trovando le abitazioni messe a soqquadro e numerosi oggetti di valore spariti nel nulla. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi entra in casa”. L’ultima trovata choc dei ladri d’appartamento: fate attenzione, ecco come colpiscono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

4K2026 Action Hit: Bullied Young Fighter Enters Tournament, Crushed the Entire Shaolin Hall Alone!

Notizie e thread social correlati

Ladri ripresi in video, i residenti: "Fate attenzione"A Scafati, tre individui coperti al volto sono stati ripresi da una telecamera mentre si trovavano all’interno di una proprietà in via Cavallaro.

Argomenti più discussi: Prima casa anche per i ruderi con lavori di ristrutturazione entro 3 anni; L’affitto sostenibile: nasce ad Asti il progetto di welfare immobiliare; Piano Casa, in arrivo più case a canone calmierato grazie al nuovo bonus volumetria: ecco come funziona; Mi dicevano di non fare il Grande Fratello. Per fortuna non li ho ascoltati. - Vale Tutto.

Microsoft ti chiede 30€ extra al mese a utente per far lavorare Copilot dentro Outlook, Teams, OneDrive e SharePoint. Anthropic invece ha aperto lo stesso collegamento diretto a Claude per tutti, anche sul piano gratuito. Tradotto: Claude entra nella tua aziend x.com