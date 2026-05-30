Toni Capuozzo è un giornalista noto per la sua lunga carriera e il suo stile diretto. Ha affrontato una malattia al cuore, senza ulteriori dettagli pubblici. È sposato da molti anni e ha due figlie. La sua vita privata rimane riservata, senza altre informazioni disponibili su eventuali altri membri della famiglia o dettagli personali.

Toni Capuozzo è sposato da molti anni e ha due figlie. Non sono note altre notizie riguardanti il suo nucleo familiare: il giornalista è una persona riservata e preferisce tenere le sue vicende personali lontane dai riflettori. Capuozzo ha però reso nota una storia che lo riguarda: durante le guerre jugoslave, inviato a Sarajevo, si prende cura di un neonato di nome Kemal che persa una gamba e sua madre a causa dei bombardamenti, porta con sé in Italia per garantirgli le cure necessarie e una protesi. Compiuti 5 anni il bambino torna in patria dal padre biologico, ma continua ad avere ottimi rapporti con il giornalista. Nel 2019 Toni Capuozzo si sottopone ad una operazione chirurgica a causa di una malattia che lo colpisce al cuore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Toni Capuozzo, la carriera del giornalista, la malattia al cuore e chi sono la moglie e le due figlie

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