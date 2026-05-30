Durante un intervento a Verissimo, Marcella Bella ha parlato del suo matrimonio con Mario Merello, durato 46 anni. La cantante ha dichiarato di essere molto gelosa e ha scherzato dicendo che se il marito non si comporta bene, ci saranno problemi. Non sono stati forniti dettagli sulla loro relazione o su eventuali eventi specifici. La conversazione si è concentrata sull’amore che li unisce da molti anni.

Nello studio di Verissimo, Marcella Bella racconta l’amore che la lega al marito Mario Merello da 46 anni. I due si sono sposati nel 1989 e hanno avuto i figli Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). Riguardo la loro vita di coppia, la cantante confessa a Silvia Toffanin: “Mio marito non è geloso, lui mi conosce. Lui sa che sono donna di un solo uomo, da 46 anni. Fa fatica a tenermi, ma ce la fa. Mi fa sempre rimanere innamorata ”. “Non è facile. Cosa fa di così speciale?”, chiede la conduttrice. “Mi capisce, mi conosce, mi sorprende sempre. È romantico carino e attento”, dichiara Marcella Bella che però ammette: “ Io sono gelosissima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Marcella Bella, Mario Merello: “Io sono gelosissima. O fila dritto o sono guai”

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