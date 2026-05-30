Il presidente degli Stati Uniti ha effettuato martedì il suo terzo check-up al Walter Reed National Military Medical Center. La visita è durata diverse ore e ha riguardato vari esami medici. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati o eventuali diagnosi. La Casa Bianca ha confermato che il presidente sta bene e prosegue regolarmente il suo programma. La visita di controllo si inserisce in un monitoraggio periodico sulla salute del presidente.

Quella di martedì è stata la terza visita di controllo per il presidente statunitense Donald Trump. Il check-up svoltosi al Walter Reed National Military Medical Center, nel Maryland, ha rivelato lo stato di salute del presidente. Secondo il medico, Trump gode di «ottima salute», definendo le sue capacità cognitive e fisiche eccellenti. L’esito del controllo ha chiarito dei dubbi alimentati da foto circolate online che mostrano ecchimosi sulla mano del presidente. Donald Trump ha ribadito su Truth Social che la sua salute è perfetta. Il medico ufficiale di Trump, Sean Barbabella, ha dichiarato che l’esito della visita di controllo mostra che il presidente è «pienamente idoneo a svolgere tutte le funzione di Comandante i capo e Capo di Stato». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Check-up al Walter Reed per Donald Trump: cosa sappiamo della salute del presidente?

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President Trump heads to check-up at Walter Reed Medical Center

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