Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League per il secondo anno consecutivo, battendo l’Arsenal ai rigori dopo una finale giocata a Budapest. La partita, definita spettacolare, si è conclusa con la vittoria della squadra francese, che ha conquistato il trofeo continentale. La finale si è svolta in una notte considerata “folle” a Budapest, con entrambe le squadre impegnate in una gara molto combattuta.

Il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d’Europa e conquista per il secondo anno consecutivo la Champions League, battendo l’ Arsenal ai calci di rigore al termine di una finale spettacolare disputata a Budapest. Dopo il 1-1 maturato nei tempi regolamentari e rimasto invariato anche dopo i supplementari, la squadra di Luis Enrique si è imposta dal dischetto per 5-4, spezzando il sogno dei Gunners di completare una storica doppietta campionato-Champions. A decidere la sfida è stato l’errore finale di Gabriel, mentre per i parigini è arrivata una vittoria che entra nella storia del club. Il PSG diventa infatti la seconda squadra capace di difendere il titolo europeo dopo il Real Madrid. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Champions League, notte folle a Budapest: chi alza la coppa

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Paris Saint-Germain vs Arsenal | UEFA Champions League Final 30/5/2026

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