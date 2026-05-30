centro storico i permessi si fanno on line

È attiva una procedura online per richiedere permessi temporanei d’accesso al centro storico di Grosseto. La piattaforma digitale permette di effettuare le richieste senza recarsi fisicamente negli uffici. La richiesta può essere presentata tramite il sito ufficiale dell’amministrazione comunale. La procedura è rivolta a chi necessita di accesso temporaneo alla zona storica della città. Non sono stati comunicati dettagli sui requisiti specifici o sui tempi di rilascio.

GROSSETO È disponibile la procedura telematica per il rilascio dei permessi temporanei per accedere la Centro storico di Grosseto. "L’introduzione della nuova piattaforma digitale per il rilascio dei permessi temporanei di accesso alla Ztl rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione dei servizi pubblici che questa Amministrazione sta portando avanti – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Semplificare le procedure, ridurre i tempi di attesa e offrire ai cittadini strumenti facilmente accessibili significa rendere la macchina amministrativa più vicina alle esigenze quotidiane delle persone e delle attività economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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